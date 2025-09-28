Gracyanne se machuca durante a Dança dos Famosos; veja como ficou o grupo B

Gracyane Barbosa, 42, alegou dores no joelho após apresentação na Dança dos Famosos neste domingo (28). A influencer recebeu atendimento médico logo após a apresentação gravada na última quinta-feira (25).

O que aconteceu

Ela se machucou na reta final da apresentação com Linekee Ayres. Eles apresentaram uma performance de lombada durante a atração. Logo após o ocorrido, ela recebeu gelo do apresentador Luciano Huck. Richarlyson, também participante do quadro, ajudou Gracyanne.