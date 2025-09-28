Fernanda Lima chama especialista para falar de sexo com filhos adolescentes

Fernanda Lima, 48, revelou ter contratado uma especialista em sexo para conversar com os filhos gêmeos, João e Francisco, de 17 anos.

O que aconteceu

Apresentadora, que comandou o programa "Amor e Sexo" (Globo), debateu o tema da educação sexual de uma forma pessoal. A declaração foi feita durante participação no videocast "Maternidelas".

Ideia surgiu após a própria Fernanda ter uma experiência enriquecedora com a profissional. "Quando cheguei para ouvir o que ela tinha a dizer, pensei: 'depois de 10 anos de 'Amor e Sexo', o que vou aprender que ainda não sei? E saí de lá cheia de novas informações, a gente tá sempre aprendendo'", relatou a famosa.