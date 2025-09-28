'Extremamente debilitada': ex-Globo enfrenta problema de saúde há 3 meses

Fernanda Machado, 44, compartilhou um desabafo nas redes sociais sobre problemas de saúde enfrentados há três meses.

O que aconteceu

Atriz não revelou qual doença está enfrentando, mas comentou desafios enfrentados durante tratamento. "Há 3 meses, minha vida parou, e tenho vivido em uma realidade paralela. [...] Eu tenho passado de um hospital para outro, vendo um médico atrás do outro. Muitos exames, muitas agulhas, muita dor, muito remédio, muitos medos e muitas incertezas", escreveu no início do texto.