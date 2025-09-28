Eva Huck: Angélica mostra detalhes do aniversário de 13 anos da filha

Filha caçula de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck completou 13 anos Imagem: Reprodução/Instagram

A comemoração também contou com uma pista de dança personalizada, com o nome de Eva projetado no telão. Para a festa, ela usou um vestido branco sem alças, cheio de brilho.

Eva Huck comemorou 13 anos oficialmente na última quarta. Na ocasião, Angélica se declarou:

O 13 sempre foi o meu número da sorte e como não acreditar ainda mais nisso, se justamente agora ele se une à sorte maior da minha vida: você. Ter você como minha filha é o maior presente que o universo poderia me dar. Sorte a minha por ter sido escolhida para ser sua mãe, para caminhar ao seu lado, para aprender e crescer junto com você. Obrigada, minha menina, minha bailarina , por ser luz, por ser essência, por me ensinar tanto com sua presença. Hoje e sempre, celebro você, com amor, orgulho e gratidão infinitos. Feliz 13 anos!