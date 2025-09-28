Após perda de bebê, Clara Maia segura gêmeo prematuro pela 1ª vez

Clara Maia compartilhou com seus seguidores o momento em que pegou seu filho Théo no colo pela primeira vez. A influenciadora teve um parto gemelar prematuro com 27 semanas, e um dos bebês não resistiu.

O que aconteceu

Theo continua internado e Túlio morreu. Os bebês nasceram no dia 20 de setembro em uma maternidade de Brasília. "Oito dias depois e o primeiro colinho que a gente nunca vai esquecer. Segurar você ressignifica a dor da partida do seu irmão", escreveu ela na legenda.