Zé Felipe surpreende ao usar moletom com nome de Ana Castela em rodeio

Zé Felipe esteve no Rodeio de Jaguariúna ontem, dia em que Ana Castela subiu ao palco para se apresentar. Nas fotos, publicadas pelo próprio perfil do festival, o ex-marido de Virginia apareceu com um moletom roxo escrito 'Jaguariúna Castela'. Em um vídeo, ele aparece em frente ao camarim da cantora.

O que aconteceu

Zé Felipe subiu ao palco com Bruno e Marrone. Enzo Rabelo, filho de Bruno, também participou do momento. Os sertanejos se apresentaram antes de Ana Castela no Rodeio de Jaguariúna. Em um vídeo publicado na página oficial do evento, Zé Felipe aparece na frente do camarim da cantora.

Presença de Zé Felipe alimenta boatos de que os dois estariam juntos. Tudo começou em julho, após o filho de Leonardo terminar com a influenciadora Virgínia Fonseca, com quem tem três filhos.