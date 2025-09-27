SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

'Vale Tudo' hoje (27): veja resumo do capítulo deste sábado

Colaboração para Splash, em São Paulo
Mário Sérgio (Thomas Aquino) sofre infarto e Consuêlo se desespera em 'Vale Tudo'
Mário Sérgio (Thomas Aquino) sofre infarto e Consuêlo se desespera em 'Vale Tudo' Imagem: Estevam Avellar/Globo e Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (27) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Odete deixa claro a Mário Sérgio que não quer o funcionário envolvido com Ana Clara. André deixa a família em êxtase ao participar do campeonato de hipismo. Ivan recebe sua indenização. Freitas pensa em abrir uma pousada no Nordeste com Eugênio, usando o dinheiro que desviou de Marco Aurélio. Cecília e Laís observam Sarita e Luiz.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?

1.044 votos
Imagem
Reprodução/Globo
Saiba mais
Imagem
Reprodução/Globo
Imagem
Reprodução/Globo
Imagem
Globo/Fábio Rocha
1.044 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.