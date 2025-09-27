SP: Influencer em Porsche atropela motociclista e nega teste de bafômetro

O influenciador MK Bernardino, 32, se envolveu em um acidente de trânsito, ontem, na Avenida dos Bandeirantes, zona sul de São Paulo. Ele dirigia um Porsche azul quando bateu em uma motocicleta.

O que aconteceu

Carro de luxo atingiu a traseira da moto, que, com o impacto, bateu em outro veículo que estava na frente. Segundo informou a Secretaria de Segurança Pública de SP, o motociclista, um homem de 39 anos, ficou ferido e precisou ser levado para o Hospital Santa Paula para receber atendimento médico.

Influenciador foi levado para o 27º Distrito Policial para prestar depoimento. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro no local e, por isso, foi encaminhado ao IMP (Instituto Médico Legal) para realizar um exame que verifica a presença de álcool no sangue.