Sergio Mallandro revela que transava com ex vestida de Branca de Neve

Sergio Mallandro, 69, revelou que uma de suas ex-namoradas tinha o fetiche de ter relação sexual vestida de Branca de Neve.

O que aconteceu

Mallandro explicou que incorporava a fantasia da namorada e ele era o Zangado, um dos Sete Anões. "Eu tive uma namorada há muitos anos que ela gostava de transar comigo vestida de Branca de Neve. Ela vinha vestida de Branca de Neve, eu tinha que fingir que era os Sete Anões, e eu fingia ser o Zangado", declarou no podcast Papagaio Falante, que ele mesmo comanda.

Humorista disse que gosta de inovar no sexo para não ficar só no básico. "Era divertido. No sexo você tem que inventar coisas, não pode ficar na mesmice".