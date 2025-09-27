Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 29/9 a 4/10

Terça, 30 de setembro

Jaques comenta com Davi que terá de interditar Rosa. Samuel teme que Jaques use o episódio de desorientação de Rosa judicialmente contra a avó. Rosa não reconhece Jaques. Ricardo garante que não se casará com Tânia enquanto ela ainda estiver ligada a Jaques. Kami e Jussara se surpreendem com a novidade sobre a chefia da Boaz. Leo desabafa com Stephany sobre sua exaustão e seu amor por Sofia. Rosa recupera a consciência, e afirma a Samuel que não aceita uma cuidadora. Kami e Marlon questionam Ryan sobre a invasão ao salão. Kami recebe uma nova mensagem ameaçadora do assediador.

Quarta, 1º de outubro

Ryan apoia Kami, e Ronaldo os observa. Ryan insinua a Kami que deseja tomar uma atitude contra o criminoso. Pompeu questiona Marlon sobre sua reação em relação ao crime cometido contra Kami. Samuel sugere que Pam se especialize na gestão do chão de fábrica. Manuel comenta com Danilo que acredita que Peter tenha sentimentos por Nina. Danilo exige que Nina se afaste de Peter, e alerta Ryan. Alan apoia Marlon a permanecer no bom caminho na polícia. Ryan e Kami planejam capturar Ronaldo por conta própria. Dedé deixa escapar para Marlon que Ryan e Kami combinaram um encontro. Ryan captura Ronaldo, e Marlon o impede de agir com violência.

Quinta, 2 de outubro

Marlon prende Ronaldo. Kami exige que Marlon ajude a proteger Ryan e Dedé. Leo tenta convencer Davi a fazer uma campanha mais inclusiva para lançar sua coleção. Kami confronta suas diferenças com Marlon. Ryan devolve as armas a Vespa e anuncia que Fabiana instalou câmeras no salão. Pam e Leo apoiam Kami. Filipa se aproxima de Jaques. Ryan pede demissão do salão. Jaques anuncia que conseguiu interditar Rosa. Leo convida Yara para ser modelo na campanha de lançamento de sua coleção. Jaques revela que retomará seu posto de presidente da Boaz.