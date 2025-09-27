Reencontro com irmão gêmeo manda Heleninha para o inferno em 'Vale Tudo'

Na ocasião, Heleninha expõe sua versão do acidente que acreditava ter causado a morte do irmão. O clima fica ainda mais tenso quando Odete (Debora Bloch) decide revelar a verdade sobre o episódio. As informações caem como uma bomba e desestabilizam Heleninha.

Abalada, a pintora escreve uma carta à mão e a deixa na galeria. Em seguida, cede novamente ao vício e desaparece, deixando todos desesperados.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.