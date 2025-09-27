Pesca com vagina e carrapato no pênis: outros apuros de Largados e Pelados

Testículo rasgado

EJ Snyder escorregou em uma árvore e caiu no pântano, rasgando os testículos em um galho. Ele sofreu lacerações múltiplas no saco escrotal, e a equipe médica apresentou duas opções ao competidor: desistir da competição e levar os pontos em um hospital ou continuar no jogo e fazer o procedimento ali mesmo, no meio da natureza. EJ optou por seguir no programa e levou oito pontos nas partes íntimas.

O participante EJ rasgou os testículos em um galho e precisou levar pontos Imagem: Reprodução/Discovery Channel

Hipotermia

Samantha Ohl enfrentou as montanhas da Croácia ao lado de Andy Adams em um dos episódios da 8ª temporada. Os dois ficaram presos em uma tempestade, enfrentando fome extrema e temperaturas baixíssimas. Samantha se recusou a se aproximar de Andy para se aquecer, o que levou a competidora a ter uma hipotermia moderada. A situação era tão crítica que o médico do programa chegou a temer que os órgãos dela parassem de funcionar.

Anzol no dedo

Cheeny Plante se feriu com um anzol farpado na África do Sul. O acessório de pesca entrou no dedão da participante, e ela precisou de atendimento médico para tirá-lo de lá. "A única opção que eu tive foi cortar o anzol e passá-lo inteiro por dentro do dedão dela", disse o profissional que atendeu Cheeny.