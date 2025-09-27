Carol detona peão por beber demais em A Fazenda 17:'Acabaram com a cerveja'

Durante a segunda festa de A Fazenda 2025 (Record), Carol reclamou com Will e Renata sobre a quantidade de bebida ingerida por Matheus na festa.

O que aconteceu

A Miss Bumbum apontou que a cerveja acabou muito rápido. "Tem alguém que é boca de funil. Acabaram com a cerveja toda! Eles acabam com o drink de lá e acabam com a cerveja aqui."

Renata concordou. "Ele [Matheus] pegou uns 10."