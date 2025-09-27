Pateta: teoria diz que personagem da Disney não é animal que você pensa

A espécie do Pateta, personagem da Disney, voltou a ser alvo de discussão nas redes sociais nos últimos dias. O debate sempre volta a tona: enquanto uns defendem que ele seria um cachorro, outros acreditam que o animal é um bovino.

O que aconteceu

Teoria leva em conta os casais da turma do Mickey. "Mickey e Minnie: dois ratos. Donald e Margarida: dois patos. Pateta e Clarabela... duas vacas", explica uma mulher chamada Sara Anjos no Tiktok.

Ela explica porque não faria sentido Pateta ser um cachorro. "No universo Disney, os animais sempre se relacionam com a mesma espécie", completa. Ela ainda afirma que, no desenho, todos os cachorros são quadrupedes. É o caso do Pluto, companheiro de Mickey.