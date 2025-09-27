Os 10 melhores filmes de todos os tempos, segundo ranking de Oliver Stone

Veterano da Guerra do Vietnã e voz crítica da política americana, Oliver Stone, 78, construiu uma carreira sólida no cinema e venceu três Oscars, um por roteiro adaptado e dois por direção.

Conhecido por obras como "Platoon", "Nascido em 4 de Julho" e "JFK", além de documentários provocativos sobre líderes globais,o cineasta participou do ranking da revista Sight and Sound de 2022 e definiu quais são os dez longas de que mais gosta. Veja a lista.

O top 10 de Oliver Stone

1. "Os Melhores Anos de Nossas Vidas" (1946), de William Wyler. No longa, três veteranos da Segunda Guerra Mundial retornam aos Estados Unidos e enfrentam o desafio de se reintegrar à vida civil. Cada um lida com traumas, mudanças sociais e dificuldades familiares. Levou sete estatuetas do Oscar, incluindo Melhor Filme, Diretor e Ator (Fredric March).