Na casa da árvore: Matheus e Duda dão primeiro beijo de A Fazenda 17

Durante a segunda festa de A Fazenda 2025 (Record), Matheus e Duda trocaram o primeiro beijo da temporada, na casa da árvore, longe dos outros peões.

O que aconteceu

Os dois haviam flertado durante a festa passada, mas nada aconteceu. Minutos antes, na festa de hoje, Duda se esquivou de um beijo de Mesquita e reforçou que a relação entre eles era amizade.

Em outro momento da festa, a atriz foi com Matheus até a casa da árvore. Longe dos demais peões, eles se beijaram, ainda na entrada da casa.