Na casa da árvore: Matheus e Duda dão primeiro beijo de A Fazenda 17

Durante a segunda festa de A Fazenda 2025 (Record), Matheus e Duda trocaram o primeiro beijo da temporada, na casa da árvore, longe dos outros peões.
O que aconteceu
Os dois haviam flertado durante a festa passada, mas nada aconteceu. Minutos antes, na festa de hoje, Duda se esquivou de um beijo de Mesquita e reforçou que a relação entre eles era amizade.
Em outro momento da festa, a atriz foi com Matheus até a casa da árvore. Longe dos demais peões, eles se beijaram, ainda na entrada da casa.
Na sequência, correram para se abrigar no local e trocaram mais beijos.
Após o beijo, Duda pediu que Matheus não revelasse aos outros peões. "Ninguém pode sabe disso."
