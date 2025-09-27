Ator de 'Querida, Encolhi as Crianças' pausou carreira por morte de esposa

Sua última produção foi "Querida, Encolhi a Gente" (1997), que chegou somente em VHS. Depois do lançamento, Rick Moranis entendeu que, por ser um pai solo, precisava dar mais atenção aos filhos e a carreira no cinema estava atrapalhando.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o artista contou ter descoberto ser muito difícil "criar meus filhos e viajar para fazer filmes".

Então, fiz uma pausa. Esta pequena pausa se transformou em uma pausa longa, e então descobri que realmente não sentia falta.

Desde então, Rick somente dublou animações, como "Irmão Urso" (2003). Em 2008, ele fez uma pausa ainda maior na carreira, voltando apenas em 2018, quando emprestou a voz a um personagem de "Os Goldberg".

Ao programa Bullseye with Jesse Thorn, em 2013, Rick Moranis explicou o porquê decidiu parar de vez com a atuação. "A minha opção de ser o pai que fica em casa com os filhos talvez não carregasse tanto significado se eu fosse uma pessoa comum que de repente pensou: 'Eu ficarei mais tempo em casa'. [...]"

"Mas porque eu era uma celebridade e estava no auge da carreira, minha decisão deixava as pessoas intrigadas. [...] Era somente o meu trabalho e era hora de eu fazer um ajuste. Eu não joguei fora minha criatividade. Eu a apliquei em minha casa, aos meus filhos e à minha família. Sou a mesma pessoa. Não mudei. Eu só mudei o meu foco".