Juliana Paes usa look ousado sem sutiã para ensaio da Viradouro; veja

Juliana Paes, 46, apostou em um look sensual para sambar à frente da bateria da Unidos de Viradouro, na noite de ontem.

O que aconteceu

Paes, que é rainha da escola, foi prestigiar a escolha do samba que a Viradouro levará para a Sapucaí em 2026. Para a ocasião, a atriz elegeu um look ousado, composto por correntes e cristais, que deixou seu corpo em evidência. Ela não usou sutiã, mas recorreu a tapa-mamilos para proteger os seios.

Atriz foi para o evento na Viradouro ao lado do marido, Carlos Eduardo Baptista. Além de sambar bastante, a famosa também aproveitou para beijar o amado.