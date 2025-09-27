Influencer suspeito de desviar R$ 147 mi com golpe do Pix é preso no Panamá

O influenciador Gabriel Spalone, 29, foi preso na noite de ontem no aeroporto do Panamá. Ele é suspeito de fazer parte de um esquema que desviou cerca de R$ 147 milhões usando transferências via PIX.

O que aconteceu

Informação foi confirmada a Splash pelo advogado Eduardo Maurício, que atua na defesa do influenciador. "Cliente foi detido pelo Setor de Imigração do Aeroporto Internacional do Panamá, de forma ilegal e abusiva, que lhe causa constrangimento ilegal, já que nunca sequer foi intimado pessoalmente para prestar esclarecimentos no inquérito policial", diz a nota oficial.