Gabily comenta apoio de Virginia e Biancardi em A Fazenda: 'Muito surpresa'

Primeira eliminada de A Fazenda 2025 (Record), Gabily comentou os apoios que recebeu de Virginia e Bruna Biancardi. As influenciadoras publicaram postagens em suas redes sociais pedindo votos para que Gabily se salvasse da roça.

O que aconteceu

Na Live do Eliminado com Lucas Selfie, ela confessou ter se surpreendido com Virginia. "Fiquei muito surpresa, a Bruna já é minha amiga aqui, mas a Virgínia fiquei muito surpresa."