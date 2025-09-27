Fernanda Lima diz que Hilbert se queixou por ela 'reclamar' dele em podcast

Fernanda Lima, 48, brincou que o marido, Rodrigo Hilbert, 45, se queixou por ela "reclamar" dele em entrevistas.

O que aconteceu

Lima afirmou que Hilbert é um marido prestativo, mas que declarações recentes feitas por ela gerou reclamações dele. "Ele é maravilhoso, não posso reclamar de nada... Mas ele fala que eu fico reclamando dele nos podcasts", declarou em entrevista ao podcast MaterniDelas.

Apresentadora fez referência a declarações recentes em entrevistas que geraram dubiedade. Neste mês, por exemplo, ela disse que estaria tranquila caso seu casamento com Rodrigo chegasse ao fim.