Fabi Justus conhece doador de medula após quebra de sigilo: 'Emocionada'

Fabiana Justus conheceu o homem responsável por doar medula para ela em seu transplante, que aconteceu no ano passado. O sigilo da informação caiu após um ano e meio, por vontade dos dois envolvidos (doador e receptor).

O que aconteceu

Fabi Justus fez chamada de vídeo com o doador. Em seu Instagram, ela deu mais informações sobre o homem, que é americano. A influenciadora afirmou que foi um momento muito emocionante, mas não revelou a identidade dele. "Eu estou muito emocionada."