Ex-atriz do SBT inova e lança 'bumbumerangue' para vender em site adulto

A atriz Sill Esteves, 44, revelou que precisou inovar na criação de conteúdos para seus assinantes em uma plataforma adulta.

O que aconteceu

Sill explicou que recentemente criou o "bumbumerangue", inspirada no boomerang do Instagram. "Tem os packs do pezinho, um pack novo que eu lancei agora, tem o 'bumbumerangue'... Sabe o boomerang do Instagram? Eu lancei o 'bumbumerangue'... São várias coisas [que faço com o bumbum]", declarou durante participação no podcast Papagaio Falante.

Esteves também explicou que usa seu perfi nessa plataforma para divulgar o trabalho como humorista. "As pessoas pensam que por ser 18+ é só baixaria, mas não é... Eu posso vender minhas piadas lá, criar o meu fã clube, uma rede em que as pessoas não se conectam entre elas, mas com o criador".