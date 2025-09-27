Esse será o novo amor de Estela em 'Êta Mundo Melhor!'; entenda

Após ser sequestrada, Estela (Larissa Manoela) vai ganhar um novo amor "Êta Mundo Melhor!". Entenda o futuro da personagem.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Estela (Larissa Manoela) viverá momentos de terror após ser sequestrada por Ernesto (Eriberto Leão). A mocinha ficará em perigo até ser resgatada por Túlio (Cadu Libonati), personagem que fará sua estreia justamente durante o sequestro.