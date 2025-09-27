SplashUOL
Dona de Mim

'Dona de Mim' hoje (27): veja resumo do capítulo deste sábado

Colaboração para Splash, em São Paulo
Rosa (Suely Franco) e Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim'
Rosa (Suely Franco) e Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (27) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Jaques e Samuel levam Filipa para o hospital. Ao atacar o salão de Fabiana, Peter e Nina acabam descobrindo as armas no esconderijo de Ryan. Peter ajuda Nina com Danilo. Manuel questiona Peter sobre seus sentimentos por Nina. Gisele apoia Ayla, que sofre sobre a revelação de Jaques. Isabela se preocupa com os planos de Jaques para Filipa. Ryan acredita que o salão tenha sido depredado por alguém que descobriu seu esconderijo. Danilo ouve quando Peter comenta com Nina sobre sua ação no salão. Rosa conta a Samuel que transferiu metade de suas ações da fábrica para Sofia. Thaís sofre um acidente de trabalho. Rosa anuncia sua decisão aos acionistas da Boaz, e Jaques ameaça interditar a mãe.

