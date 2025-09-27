Ciúmes e agressão em Paris: entenda briga entre influenciadores brasileiros

Ao confrontar Caio para "tirar satisfação", Luan teria sido agredido. "Deram muitos socos em Luan, deram chutes, empurram ele, deram muito na cabeça dele. Ele chegou a desmaiar", declarou Helida.

Após a manifestação da mãe, Luan publicou fotos no Instagram em que aparecia em um hospital, com ferimentos visíveis e recebendo medicação. O influenciador afirmou estar vivendo algo "doloroso" e destacou o apoio de amigos e da mãe.

"A dor física é grande, mas a do coração é ainda maior", escreveu ele, acrescentando que já havia tomado as "medidas necessárias" para sua proteção.

O que diz Caio Cerqueira

Caio divulgou uma nota oficial com uma versão diferente dos acontecimentos. Segundo o comunicado, não houve traição e as agressões não partiram de forma unilateral.

Defesa do influenciador afirma que o que ocorreu foi "uma discussão motivada por ciúmes de ambas as partes", que evoluiu para um desentendimento no qual tanto ele quanto Luan se agrediram.