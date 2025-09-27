Charlie Sheen diz que pai não o liberou para filme de sucesso nos anos 80

Charlie Sheen, 60, recusou o papel de Daniel LaRusso, protagonista em "Karatê Kid: A Hora da Verdade" (1984), por aceitar anteriormente o convite para atuar em "Grizzly II: The Revenge" (1983).

O que aconteceu

Charlie contou a história durante a gravação do documentário "aka Charlie Sheen", divulgado recentemente pela Netflix. O artista queria negar o papel em "Grizzly" para protagonizar "Karatê Kid", mas não teve a aprovação do pai, o também ator Martin Sheen.