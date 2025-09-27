'Bitch x Rich 2': Yeri e Eun-saem falam de 'ship', fogo e vingança

Em uma conversa exclusiva com Splash, as atrizes falam sobre as diferenças da primeira para a segunda temporada, as dificuldades de interpretarem papéis que exigem muito do emocional e mandaram um recado para os fãs brasileiros.

A primeira temporada de "Bitch x Rich" trouxe muitas cenas tensas que exigiram bastante das atrizes. Houve alguma cena que foi particularmente difícil?

Yeri: A parte mais desafiadora na 1ª temporada, com certeza, foram as cenas em que a Je Na intimida a Hye In. Eu precisei acessar emoções com as quais nunca tive experiência pessoal, então expressá-las foi um verdadeiro desafio.

Eun Saem: Pensando naquela cena da 1ª temporada, que foi um choque enorme para a Hye In, ainda mais sendo uma estudante do ensino médio. Eu lembro de ter refletido muito sobre como retratar esse tipo de trauma: como ela processaria aquilo e como essas emoções surgiriam. Foi desafiador porque eu precisava mostrar um trauma que a Hye In tenta esconder, mas ainda assim fazer com que o público o sentisse.

Yeri, como foi interpretar uma personagem cruel que, de certa forma, também é vítima do próprio sistema em que está inserida?

Yeri: Por fora, a Je Na sempre parece confiante e glamourosa, mas na 2ª temporada fica mais claro que isso, na verdade, é um mecanismo de defesa enraizado na ansiedade e solidão dela. Ela pode parecer fria, mas eu tentei deixar transparecer sua sensação de vazio de forma sutil, não completamente escondida. Eu queria que ela fosse percebida não apenas como uma "mean girl", mas como uma personagem complexa e com profundidade.