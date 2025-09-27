Bela Gil posa de topless na praia e recebe elogios: 'Obra de arte'

Bela Gil, 37, atualizou o perfil no Instagram com uma foto de topless na praia.

O que aconteceu

Apresentadora foi clicada sem a parte de cima do biquíni. Na imagem, que está embaçada, ela dá um salto enquanto é fotografada.

Bela não legendou a imagem. Mas a foto evidencia a forma física da famosa e as pernas torneadas.