Ana Beatriz Nogueira sobre esclerose múltipla: 'Achei que era o fim'

A atriz Ana Beatriz Nogueira compartilhou detalhes da jornada de 16 anos convivendo com a esclerose múltipla, revelando que o diagnóstico inicial foi assustador.

O que aconteceu

Primeiro sintoma da doença foi uma diplopia, quando começou a ver tudo duplicado. Apesar do temor inicial de que "tudo ia acabar", ela transformou o medo em ação.