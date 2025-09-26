Viih Tube comemora permanência do pai em A Fazenda: 'Não vivi a sensação'

Após o resultado da primeira roça de A Fazenda 2025 (Record), que eliminou Gabily, Viih Tube comemorou a permanência de Fabiano, seu pai.

O que aconteceu

A influenciadora postou um Stories após o resultado, agradecendo ao seu público. ""Eu tô muito feliz que meu pai voltou. Estva falando pro Eli [Eliezer, marido], que eu nunca vivi essa sensação, porque eu nunca voltei. Parei no paredão e já saí."