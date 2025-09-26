'Tudo apodrece': atriz revela como serão cenas com Leonardo em 'Vale Tudo'

Um companheiro para o final da vida dela seria legal. Sobre tomar partido eu deixo para o público. Só posso adiantar que a Celina vai passar por muita coisa. A questão amorosa vai ficar em segundo plano Malu Galli, ao jornal O Globo

Entre as cenas mais fortes da reta final, segundo ela, estão as que exibem o reencontro de Leonardo com a família. O rapaz ficou com graves sequelas neurológicas após acidente causado pela mãe, Odete (Debora Bloch), e foi mantido escondido por ela dos demais familiares por 13 anos. Em breve, ele será levado à mansão por Heleninha (Paolla Oliveira), a primeira a descobrir tudo.

Já gravamos as cenas, são fortes, com muita emoção. É um meteoro que cai e espatifa a mansão. É a ruína dos Roitman. Na verdade, não é nem ruína, porque fica parecendo uma coisa de fora. Lá tudo apodrece por dentro. Os pilares da família são traição e mentira. Quando tudo se revela, vem a derrocada Malu Galli, ao O Globo

Odete (Debora Bloch) no dia do acidente que vitimou Leonardo; ao lado, ela e o filho em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Sobre a possibilidade de Celina ser suspeita de matar Odete Roitman, ela reflete sobre as razões para tal. "Foi toda uma vida de opressão, de relação abusiva. Com essa revelação, os personagens vão viver uma situação limite. Não tenho palpite, mas tendo a achar que talvez seja alguma coisa surpreendente. Estou falando isso da minha cabeça. Talvez seja uma coisa que não está comentada ainda nas redes sociais", pondera.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.