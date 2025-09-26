Shawn Mendes curte foto de Marquezine e reacende rumores de affair de 2017

O cantor Shawn Mendes curtiu uma publicação da atriz Bruna Marquezine, que compartilhou fotos de viagem a Puglia, na Itália.

O que aconteceu

Interação não passou despercebida pelos fãs, que rapidamente relembraram os rumores de um possível romance entre os dois.

Especulação sobre um envolvimento entre Marquezine e Mendes não é nova. Os primeiros boatos surgiram em 2017, quando os dois foram vistos conversando de forma muito próxima durante o festival Rock in Rio.