Rita Cadillac: 'Tive que largar meu filho para sobreviver'

Rita Cadillac avaliou as consequências de ter abandonado o filho, Carlos César, quando ele tinha apenas um ano de vida. A ex-chacrete foi trabalhar nos Estados Unidos, e retomou o convívio com César quando ele tinha 9 anos.

O que aconteceu

Rita disse a cicatriz do abandono fica, mas que precisou deixar César. "Eu tive que largar meu filho para sobreviver, foi uma viagem que eu tinha que ir para fora do país, e aí tive que deixar ele pequeno, com um ano [...] É claro que machuca saber que você é proibida de ver seu filho, saber que disseram para ele que você está morta, sendo que eu sempre tentei procurar, sempre tentei falar, mas nunca pude", disse em entrevista ao programa No Alvo (SBT).