A Fazenda 2025: Gabily é a primeira eliminada, com 26,95% dos votos

"Carol, o papel de infiltrada tinha prazo de validade, mas você queria mais e colocou todas as suas cartas na mesa. Mas foi só oficializar sua permanência que a roça veio. A porta da saída tá no teu pé. Cuidado", apontou.

"Fabiano, atenção. A Fazenda é um jogo de posicionamento. Só ganha esse game quem abre o peito e fala com o público. Você foi votado por oito peões, tinha oito minutos de réplicas e não usou seu tempo", disse.

"Gabily, sobrar no Resta Um é a pior parte. Você foi a última opção de uma sede com 26 pessoas. Isso dói. Mas dói ainda mais quando você pede pra que isso aconteça. Tá valendo dois milhões", disse Galisteu.

A apresentadora finalizou. "Pra manter o jogo vivo, é preciso muita lenha boa. Tem que saber acertar o tempo. Pra quem segue, não economize no combustível porque o game vai seguir queimando até o final."

Muito emocionada, Gabily foi consolada por Galisteu, que apontou. "Gabily, você pediu pra sobrar no Resta Um. É um jogo. Eu entendo que quando vocês estão lá... Mas logo na primeira semana, você se coloca no Resta Um, é quase colocar na roça."