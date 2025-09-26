Advogada e acusações em outro reality: quem é Yoná, de A Fazenda 17

Yoná Sousa é uma das peoas de A Fazenda 2025 (Record) e, durante a primeira semana de reality show, foi umas peoas mais comentadas nas redes sociais.

Quem é Yoná

Advogada e professora de dança, Yoná tem 52 anos e é natural do Piauí. Em suas redes sociais, Yoná compartilha momentos de dança, tanto de lazer quanto profissionais.

Antes de A Fazenda 2025, ela participou da segunda temporada do "Ilhados com a Sogra", reality show da Netflix. Yoná esteve no programa ao lado da sogra Ana Paula e do filho Antony.