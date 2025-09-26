SplashUOL
Noel Clarke, astro de 'Doctor Who', é detido durante operação em Londres

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Noel Clarke foi alvo de operação policial em Londres
Noel Clarke foi alvo de operação policial em Londres Imagem: Dave Benett/Getty Images

Noel Clarke, 49, conhecido por seu papel em "Doctor Who", foi detido em casa, em Londres.

O que aconteceu

Segundo o jornal The Guardian, agentes realizaram uma operação ontem na residência do ator. Os policiais saíram carregando caixas com documentos e equipamentos eletrônicos.

Astro chegou a ser levado para interrogatório, mas foi liberado após prestar esclarecimentos. A imprensa britânica revelou que a investigação foi aberta em 1º de setembro e está sob responsabilidade do comando especializado em crimes da Polícia Metropolitana. Até agora, as autoridades não deram detalhes sobre a detenção.

Episódio ocorre semanas depois de o ator perder uma ação judicial contra o próprio Guardian. Clarke havia processado o veículo por difamação devido a reportagens publicadas entre 2021 e 2022, nas quais mais de 20 mulheres o acusaram de conduta sexual imprópria. A Justiça, entretanto, entendeu que as matérias estavam amparadas por provas suficientes e que foram publicadas em defesa do interesse público.

