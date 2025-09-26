Noel Clarke, astro de 'Doctor Who', é detido durante operação em Londres

Noel Clarke, 49, conhecido por seu papel em "Doctor Who", foi detido em casa, em Londres.

O que aconteceu

Segundo o jornal The Guardian, agentes realizaram uma operação ontem na residência do ator. Os policiais saíram carregando caixas com documentos e equipamentos eletrônicos.

Astro chegou a ser levado para interrogatório, mas foi liberado após prestar esclarecimentos. A imprensa britânica revelou que a investigação foi aberta em 1º de setembro e está sob responsabilidade do comando especializado em crimes da Polícia Metropolitana. Até agora, as autoridades não deram detalhes sobre a detenção.