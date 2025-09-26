Miss perde título e pode ser presa após viralizar com vídeo íntimo

Suphannee Noinonthong, conhecida como Baby, perdeu sua coroa de Miss Grand Prachuap Khiri Khan 2026 um dia após conquistar o título.

O que aconteceu

Após a coroação, viralizou um vídeo íntimo de Baby. Nas imagens, ela dança na frente da câmera com roupas de renda. Segundo o jornal Daily Star, ela também fuma um cigarro eletrônico e utiliza um brinquedo erótico.

O comitê da competição removeu o título dela. Em comunicado enviado à imprensa local, a organização do concurso afirmou que Baby "praticou certas atividades que não estão alinhadas com o espírito e os princípios que esperamos de nossas participantes. Por isso, foi necessário remover seu título".