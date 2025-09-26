SplashUOL
Mãe de Ludmilla mostra mansão, presente da filha: 'Sonho de criança'

De Splash, em São Paulo
Mansão de Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla
Mansão de Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla Imagem: Reprodução/YouTube

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, mostrou o resultado da reforma em sua mansão.

O que aconteceu

Ela se mudou há algumas semanas para o imóvel, na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio. Silvana vai morar com o marido, o filho Yuri e a enteada.

A casa é um presente de Ludmilla. "Essa casa aqui é um sonho de criança. Quero agradecer à minha filha, Ludmilla, que me deu essa mansão linda, e ao meu marido, que realizou essa grande obra".

Mansão de Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla
Mansão de Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla Imagem: Reprodução/YouTube
Mansão de Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla Imagem: Reprodução/YouTube
Mansão de Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla Imagem: Reprodução/YouTube
Mansão de Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla Imagem: Reprodução/YouTube
Mansão de Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla Imagem: Reprodução/YouTube
Mansão de Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla Imagem: Reprodução/YouTube
Mansão de Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla Imagem: Reprodução/YouTube
Mansão de Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla Imagem: Reprodução/YouTube

