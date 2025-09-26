Karoline Lima deixa de seguir Léo Pereira nas redes sociais

Karoline Lima, 29, deixou de seguir Léo Pereira, 29, nas redes sociais, em meio aos rumores de término entre o casal.

O que aconteceu

O jogador do Flamengo não figura mais entre os perfis seguidos pela influenciadora digital no Instagram. Ela também apagou todas as publicações em que o namorado aparecia.

Léo, por sua vez, não retribuiu o unfollow de Karoline. Por ora, ela continua entre os contatos seguidos por ele no Instagram. As fotos e vídeos ao lado da namorada também seguem intactas no feed do atleta.