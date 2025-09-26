Harry Potter: qual a ordem certa para assistir aos filmes do bruxo?

Todos os oito filmes da franquia "Harry Potter" estão disponíveis nos serviços de streaming Max e Amazon Prime, mas você sabe qual é a ordem certa para assisti-los? Splash vai te guiar nessa jornada mágica para você entender por qual começar e onde terminar —incluindo também a saga de "Animais Fantásticos".

Não tem muito segredo, é só ir na ordem de lançamento nos cinemas, mesmo. Mas, como os títulos não têm numeração, veja abaixo a ordem correta:

Ordem certa dos filmes de Harry Potter

1. "Harry Potter e a Pedra Filosofal" (2001)