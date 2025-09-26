Gracyanne Barbosa sofre acidente na Dança dos Famosos

Gracyanne Barbosa, 42, sofreu uma lesão durante gravação da Dança dos Famosos na noite de ontem.

O que aconteceu

O acidente aconteceu no fim de sua apresentação de lambada. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, ela conseguiu concluir a coreografia, mas depois sentiu fortes dores no joelho e foi encaminhada ao hospital para realizar exames.

Ela rompeu um tendão no joelho. Ao jornalista Lucas Pasin, ela afirmou: "Estou no hospital. Rompi o tendão do joelho após me lesionar no fim da apresentação de hoje. Ainda não sei como será a recuperação, e se precisará de cirurgia".