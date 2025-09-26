Semana dos famosos tem 'barraco' de Virginia e reencontro de Dawson's Creek

As fofocas do pop desta semana contaram com climão entre Bruna Biancardi e Virginia, dump nostálgico de Blake Lively e aparição comovente de ator de "Dawson's Creek". Fernanda Braz Soares comentou a semana dos famosos para Splash.

O que aconteceu

Bruna Biancardi, 31, rebateu Virginia Fonseca, 26, sobre ligação de madrugada para Neymar em comentário no Instagram. O climão entre as duas vem desde 2020, quando Neymar mandou seu jato particular até Londrina para buscar Virginia e a amiga Ana Mosconi para sua mansão em Mangaratiba, onde acontecia uma live de Wesley Safadão com Raça Negra. Segundo fontes, Bruna, que ainda na época não tinha nada oficial com o jogador, não curtiu a proximidade.

"Podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família", disse Biancardi em comentário. A treta em questão começou com a ligação que Virginia fez para Neymar para confirmar sua presença em um leilão beneficente. Bruna não gostou e passou o recado: "O que uma mulher casada está ligando para um homem casado às 2h da manhã?". A dona da WePink tentou se desculpar no outro dia, mas o fato de comentar o caso novamente em entrevista para Leo Dias foi a gota-d'água para Biancardi.