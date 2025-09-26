Ex-mordomo expõe atitude de William para reconquistar Kate: Nunca fez antes

O príncipe William, 43, teve de "se esforçar" para reconquistar Kate Middleton, 43, durante um breve rompimento entre os dois.
O que aconteceu
A revelação foi feita por Grant Harrold, ex-mordomo da Família Real. O funcionário trabalhou para o Rei Charles III, 76, entre 2004 e 2011 — ano em que William e Kate se casaram — e acaba de lançar seu livro de memórias, "The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service" ("O Mordomo Real: Minha Memorável Vida a Serviço da Realeza", em tradução livre).
Em 2008, ele ajudou o príncipe a organizar um jantar romântico na residência real de Highgrove House. "Foi um jantar romântico para o Dia dos Namorados, que ele me pediu ajuda para fazer. William nunca tinha feito nada assim antes. De repente, era o que ele queria", recordou Harrold, em entrevista ao canal Fox News.
Segundo o então mordomo, o irmão de Harry queria que tudo fosse planejado e cuidado nos mínimos detalhes. "Eu senti que ele estava me dizendo: 'Olha, estou falando sério. Isso vai levar [o relacionamento] a um outro nível.' Foi o que senti."
O plano deu certo: William e Kate se reconciliaram e subiram ao altar três anos depois. "Eles seguiram adiante [com a relação amorosa]", observou Harrold.
