Ex-mordomo expõe atitude de William para reconquistar Kate: Nunca fez antes

O príncipe William, 43, teve de "se esforçar" para reconquistar Kate Middleton, 43, durante um breve rompimento entre os dois.

O que aconteceu

A revelação foi feita por Grant Harrold, ex-mordomo da Família Real. O funcionário trabalhou para o Rei Charles III, 76, entre 2004 e 2011 — ano em que William e Kate se casaram — e acaba de lançar seu livro de memórias, "The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service" ("O Mordomo Real: Minha Memorável Vida a Serviço da Realeza", em tradução livre).

Em 2008, ele ajudou o príncipe a organizar um jantar romântico na residência real de Highgrove House. "Foi um jantar romântico para o Dia dos Namorados, que ele me pediu ajuda para fazer. William nunca tinha feito nada assim antes. De repente, era o que ele queria", recordou Harrold, em entrevista ao canal Fox News.