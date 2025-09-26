Ex de Colin Firth devolve medalha à família real após homenagem a Trump

No vídeo ela explicou porque aceitou a homenagem: "Embora eu me oponha ao Império Britânico e aos resquícios desse sistema tóxico, aceitei a homenagem em nome dos muitos ativistas da indústria têxtil que me educaram e apoiaram." Na época, também disse sentir respeito pelo então príncipe Charles, conhecido por sua luta em defesa da justiça social e ambiental.

A relação da ativista com a condecoração mudou após o encontro recente entre a realeza e Trump. Para ela, a recepção no Castelo de Windsor simbolizou apaziguamento e legitimação de alguém que, em sua visão, representa ameaça ao meio ambiente e às populações mais vulneráveis do planeta.

Na verdade, a manifestação da semana passada não me mostrou nada daqueles valores que eu achava que o Rei Charles defendia — ou seu espírito. Em vez disso, foi uma demonstração assustadora e covarde de apaziguamento de alguém que defende a destruição do mundo natural e das pessoas mais vulneráveis da Terra. Livia Giuggioli Firth.

A indignação aumentou ao ver o ex-presidente discursar na Assembleia Geral da ONU, onde sua retórica, segundo Livia, foi amplificada e reforçada. Nesse contexto, rasgar o diploma e devolver a medalha surgiram como formas de expressar que não consegue conciliar os ideais de equidade e justiça que defende com o espetáculo que testemunhou no Reino Unido.

Livia Giuggioli foi casada com Colin Firth por 22 anos, de 1997 a 2019, com divórcio oficializado em 2021. Eles têm dois filhos, Luca e Matteo. O ator, condecorado em 2011 com o título de Comandante da Ordem do Império Britânico (CBE) por sua contribuição ao teatro, ainda não se manifestou sobre a decisão da ex-esposa.

Em sua publicação, Giuggioli Firth concluiu: "Conheço muitos britânicos honrados e decentes que serão incapazes de conciliar seus valores profundamente arraigados de equidade e justiça com a pantomima grotesca que testemunhamos. Acredito que somente tomando uma posição poderemos expressar nossos sentimentos."