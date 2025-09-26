'Êta Mundo Melhor!' hoje (26): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (26) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Candinho diz a Zulma que seu coração pertence a Dita. Estela garante a Dita que falará com Dirce sobre a entrada de Joaquim na escola. Sônia comenta com Francine que Lauro é diferente dos outros homens. Tamires beija Celso, que decide lutar por seu amor por Estela. Zé dos Porcos e Maria Divina constatam que Medeia roubou a esmeralda, e conseguem resgatar a pedra. Celso procura Estela, que sente o perfume de Tamires no ex-namorado. Zulma beija Candinho, e Dita flagra os dois.