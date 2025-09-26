'Êta Mundo Melhor!': Estela despacha Celso e abre as portas para novo amor

Após o término, Estela será sequestrada e conhece novo amor. Túlio (Cadu Libonati) é o personagem que fará sua estreia justamente durante o sequestro e salvará a mocinha.

Ainda no sábado, Dita confronta Candinho, que afirma não gostar de Zulma. Ela fica sensibilizada com o beijo em Candinho, e Carmem percebe.

Asdrúbal nega as compras de Araújo, Celso e Olga, prejudicando o golpe dos três. Candinho diz a Dita que deixará a mansão para que ela e Joaquim permaneçam na casa.

Sônia decide ir para o sítio com Quincas. Estela e Dita convencem Dirce a permitir a permanência de Joaquim na escola. Candinho pede abrigo a Celso, que rejeita Policarpo. Medeia se dá conta de que perdeu a esmeralda. Dita procura Zulma.