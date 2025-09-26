Chico questiona postura de Dudu Camargo em A Fazenda: 'É oco por dentro?'

Dudu Camargo já planeja a próxima roça e demonstra preocupação com a reação do público, apontam Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Chico Barney observa que Dudu está mais preocupado com sua imagem do que com as relações dentro da casa. Ele questiona se o fazendeiro mostra quem realmente é ou se vive um personagem para agradar a audiência.