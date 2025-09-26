Dudu alfineta jogo de peoas em A Fazenda 17: 'Duas biscates'

Em uma conversa com Tàmires e Yoná na tarde de hoje na sede de A Fazenda 2025 (Record), Dudu Camargo detonou Saory e Duda.
O que aconteceu
Dudu criticou a postura das peoas. "A Duda virou uma biscate e tá usando os homens aqui! Igual a Saory... as duas!"
Yoná apontou que é uma estratégia. "É o jogo delas."
O Fazendeiro retrucou a aliada. "Jogo de sedução?"
É o tiro pela culatra.
Yoná
Mais cedo, Dudu havia apontado que Duda estava debaixo do edredom com Luiz Mesquita.
