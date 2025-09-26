Dudu Camargo expõe peões em A Fazenda: 'Tá rolando um edredom'

Dudu Camargo, 27, expôs a intimidade entre Duda Wendling, 19, e Luiz Mesquita, 31, para os demais peões de A Fazenda 17 (Record).

O que aconteceu

O ex-âncora do SBT contou que a atriz estava curtindo um edredom ao lado do filho de Otávio Mesquita. "Vai lá ver! Tá rolando um edredom", explanou ele. "Agarradinhos? Conchinha amiga?", surpreendeu-se uma peoa, querendo saber mais detalhes.

Dudu atribuiu o interesse de Duda em Luiz ao fato de ele se parece com o cantor João Gomes, 23, ex-namorado dela. "Mas eu sei por quê! Porque ela, lá fora, namorou o João Gomes, e ele parece o Mesquita."